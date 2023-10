Cet évènement est passé Saint-Maurice d’Ibie : visite du village et de son église Église romane Saint-Maurice-d’Ibie Catégories d’Évènement: Ardèche

Saint-Maurice-d'Ibie Saint-Maurice d’Ibie : visite du village et de son église Église romane Saint-Maurice-d’Ibie, 18 septembre 2022, Saint-Maurice-d'Ibie. Saint-Maurice d’Ibie : visite du village et de son église Dimanche 18 septembre 2022, 11h00 Église romane Réservation obligatoire Le Pays d’art et d’histoire et la commune de Saint-Maurice-d’Ibie vous emmènent à la découverte de ce site patrimonial remarquable. Dans l’église romane récemment restaurée, le guide vous révèlera toute son histoire de l’abside peinte aux vitraux. (1h30) Église romane Place de l’église 07170 Saint-Maurice d’Ibie, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Maurice-d’Ibie 07170 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 94 71 41 http://saint-maurice-d-ibie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.vivaraismeridional.fr/billetterie »}] Église romane Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

