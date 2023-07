Visite guidée dans le bourg de Toulon Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Toulon-sur-Arroux Visite guidée dans le bourg de Toulon Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux, 16 septembre 2023, Toulon-sur-Arroux. Visite guidée dans le bourg de Toulon 16 et 17 septembre Église romane de Toulon-sur-Arroux À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez sur les traces des personnages illustres de Toulon qui continuent à influencer notre quotidien. Une visite guidée du bourg est organisée samedi 16 et dimanche 17 septembre de 15h à 16h. Église romane de Toulon-sur-Arroux Place du Château, 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Église romaine du XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

