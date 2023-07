Biennale d’art contemporain Romanesque Église romane de Châteauneuf Châteauneuf, 16 septembre 2023, Châteauneuf.

Biennale d’art contemporain Romanesque 16 et 17 septembre Église romane de Châteauneuf Entrée libre

La Biennale d’art contemporain Romanesque s’inscrit dans le circuit des églises romanes du Brionnais. Pour la deuxième édition, du 10 juin au 17 septembre 2023, huit églises ou chapelles sont investies par des œuvres contemporaines.

Romanesque conjugue les richesses d’un patrimoine architectural exceptionnel avec des œuvres d’art actuel. La Biennale, en libre accès, produit des dialogues, des rencontres originales au gré de la découverte des monuments historiques et des propositions de dix artistes.

Organisée par le Centre d’études des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais (CEP) et l’association Lieux-Communs, Romanesque invite à un regard inédit sur le territoire du Brionnais et son patrimoine médiéval.

Église romane de Châteauneuf Le Bourg 71740 Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 20 78 https://www.cep.charolais-brionnais.net/exposition-romanesque Église romane des XIe et XIIe siècles, classée au titre des Monuments historiques, dominant le village. Châteauneuf possède l’une des plus belles églises romanes du Brionnais, composant un tableau charmant avec le château à côté, dont elle dépendait à l’origine. C’est une église d’un roman tardif et très expressif, remontant au milieu du XIIe siècle, mais remaniée au XVe siècle puis bien restaurée au XIXe siècle. L’architecture développée et le décor abondant de l’église, comme à Semur-en-Brionnais, illustrent le point culminant de l’art roman de la région. Le chevet est d’une belle composition, avec son haut clocher à baies décorées et pyramide en pierre, entouré des pignons du transept et du chœur. L’élévation élancée de l’église permet d’ouvrir des fenêtres hautes pénétrant dans les voûtes en berceau brisé de la nef. Les piliers quadrangulaires de la nef possèdent des chapiteaux retouchés au XVe siècle. La coupole-lanterne octogonale de la croisée, avec ses arcatures sur pilastres cannelés, est d’un très bel effet. On remarque la qualité du décor dans beaucoup de détails de l’édifice, comme les arcatures à pilastres sculptés de l’abside, les baies à colonnettes à l’intérieur comme à l’extérieur, les colonnes-contreforts des absidioles, les modillons sculptés. En outre, il y a deux portails romans à chapiteaux, et un linteau sculpté d’un registre archaïque des douze apôtres qui rappellent le tympan vieux de Charlieu. De l’autre côté du pont ancien sur le Sornin, on peut ensuite visiter l’ancienne église romane du cimetière de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

