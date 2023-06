VISITE DE L’EGLISE ROMANE Eglise Romane Champ-le-Duc, 12 juin 2023, Champ-le-Duc.

Champ-le-Duc,Vosges

Fleuron de l’art roman dans le grand Est, l’église romane de Champ-le-Duc dite « la Dame de Champ » vous invite à découvrir son architecture des XIIème et XVIIIème siècles. Découverte de l’histoire de l’édifice, de l’élévation extérieure et du mobilier intérieur (autel baroque, orgue…).

Visite commentée par un membre de l’association La Dame de Champ.

Collation offerte en fin de visite.. Tout public

Vendredi à 15:00:00 ; fin : . 4 EUR.

Eglise Romane Place de l’église

Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est



Champ-le-Duc’s Romanesque church, known as « La Dame de Champ », is the jewel in the crown of Eastern France’s Romanesque architecture, dating from the 12th to 18th centuries. Discover the history of the building, the exterior elevation and the interior furnishings (baroque altar, organ…).

Guided tour by a member of the La Dame de Champ association.

Snack offered at the end of the tour.

Joya del arte románico en el este de Francia, la iglesia románica de Champ-le-Duc, conocida como « La Dame de Champ », le invita a descubrir su arquitectura de los siglos XII y XVIII. Descubra la historia del edificio, el alzado exterior y el mobiliario interior (altar barroco, órgano, etc.).

Visita guiada por un miembro de la asociación « La Dame de Champ ».

Merienda ofrecida al final de la visita.

Die romanische Kirche von Champ-le-Duc, auch « la Dame de Champ » genannt, ist eine Blüte der romanischen Kunst im Osten Frankreichs. Sie lädt Sie dazu ein, ihre Architektur aus dem 12. und 18. Entdecken Sie die Geschichte des Gebäudes, die äußere Erhebung und die Innenausstattung (Barockaltar, Orgel…).

Kommentierte Besichtigung durch ein Mitglied des Vereins La Dame de Champ.

Angebotener Imbiss am Ende der Besichtigung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES