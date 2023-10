Concert de Noël Eglise Romagny Fontenay, 10 décembre 2023, Romagny Fontenay.

Romagny Fontenay,Manche

Concert de Noël avec Asti EVEN à l’église Notre Dame de Romagny. En 1ère partie, l’artiste interprètera de belles chansons d’amour et de paix. La 2ème partie fera place aux chants de Noël si chers à nos cœurs. Tarif unique à 12,50€. Attention, places limitées. Billetterie à la librairie de Mortain-Bocage et à la boulangerie de Romagny. Réservation 06 87 05 52 83 et 07 54 36 19 50.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Eglise Romagny

Romagny Fontenay 50140 Manche Normandie



Christmas concert with Asti EVEN at Notre Dame de Romagny church. In the 1st part, the artist will perform beautiful songs of love and peace. The 2nd part will feature the Christmas carols so dear to our hearts. Single ticket price: 12.50? Places are limited. Tickets available at Mortain-Bocage bookshop and Romagny bakery. Reservations 06 87 05 52 83 and 07 54 36 19 50

Concierto de Navidad con Asti EVEN en la iglesia de Notre Dame de Romagny. En la 1ª parte, la artista interpretará bellas canciones de amor y paz. En la 2ª parte interpretará los villancicos tan queridos por nuestros corazones. Precio de la entrada individual: 12,50 euros. Plazas limitadas. Entradas disponibles en la librería Mortain-Bocage y en la panadería Romagny. Reservas 06 87 05 52 83 y 07 54 36 19 50

Weihnachtskonzert mit Asti EVEN in der Kirche Notre Dame in Romagny. Im ersten Teil wird der Künstler schöne Lieder über Liebe und Frieden vortragen. Im zweiten Teil werden Weihnachtslieder gesungen, die uns so sehr am Herzen liegen. Der Eintritt kostet nur 12,50? Achtung, die Plätze sind begrenzt. Karten gibt es in der Buchhandlung von Mortain-Bocage und in der Bäckerei von Romagny. Reservierung 06 87 05 52 83 und 07 54 36 19 50

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche