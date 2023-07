La Nuit des Retables – Repentigny Eglise Repentigny, 7 octobre 2023, Repentigny.

Repentigny,Calvados

Le retable de l’Église Saint-Martin date de la fin du XVIe siècle. Ses deux volets latéraux mobiles comportent des scènes de la vie de saint Martin. C’est le plus vieux retable du pays d’Auge (classé MH)..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Eglise

Repentigny 14340 Calvados Normandie



The altarpiece in Saint-Martin Church dates from the late 16th century. Its two movable side panels depict scenes from the life of Saint Martin. It is the oldest altarpiece in the Pays d’Auge (classified MH).

El retablo de la iglesia de San Martín data de finales del siglo XVI. Sus dos paneles laterales móviles representan escenas de la vida de San Martín. Es el retablo más antiguo del País de Auge.

Der Altaraufsatz in der Kirche Saint-Martin stammt aus dem späten 16. Seine beiden beweglichen Seitenflügel enthalten Szenen aus dem Leben des heiligen Martin. Es ist das älteste Altarbild im Pays d’Auge (als MH klassifiziert).

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche