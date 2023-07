Rando – patrimoine à Rempnat Eglise Rempnat, 29 juillet 2023, Rempnat.

Rempnat,Haute-Vienne

Randonnée à 2 voix sur les jolis chemins ruraux de Rempnat : Philippe Radonnet, guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous présentera l’évolution du paysage et de l’occupation du sol depuis le milieu du XIXe siècle (à partir des cadastres et des noms de lieux), mais aussi le bâti rural préservé qui fait l’identité de ce terroir. Amandine Sanchez (Conservatoire d’Espaces Naturels) vous guidera pour observer la faune et la flore : elle a mille anecdotes à propos des espèces présentes ici et les transmettra avec gaieté et pédagogie ! Chaussures de marche conseillées. Réservation obligatoire (annulé si mauvais temps). Pique-nique le long du parcours (prévoir eau et casse-croûte)..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 15:00:00. EUR.

Eglise Le bourg

Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A 2-voice hike along Rempnat?s pretty country lanes: Philippe Radonnet, guide and lecturer with the Pays d?art et d?histoire, will show you the evolution of the landscape and land use since the mid-19th century (based on land registers and place names), as well as the preserved rural buildings that give this area its identity. Amandine Sanchez (Conservatoire d?Espaces Naturels) will guide you to observe the flora and fauna: she has a thousand anecdotes about the species present here, and will pass them on with a cheerful, educational touch! Walking shoes recommended. Booking essential (cancelled in case of bad weather). Picnic along the way (bring water and snacks).

Un paseo a dos voces por los bonitos caminos rurales de Rempnat: Philippe Radonnet, guía y conferenciante del Pays d’art et d’histoire, le mostrará cómo han cambiado el paisaje y los usos del suelo desde mediados del siglo XIX (basándose en los catastros y los topónimos), así como las construcciones rurales conservadas que dan identidad a esta zona. Amandine Sanchez (Conservatoire d’Espaces Naturels) le guiará mientras observa la flora y la fauna: tiene mil anécdotas sobre las especies aquí presentes y se las transmitirá con un toque alegre y didáctico Se recomienda llevar calzado de senderismo. Imprescindible reservar (anulación en caso de mal tiempo). Picnic a lo largo del recorrido (llevar agua y un tentempié).

Wanderung mit zwei Stimmen auf den schönen ländlichen Wegen von Rempnat: Philippe Radonnet, Conferencier des Pays d’art et d’histoire, stellt Ihnen die Entwicklung der Landschaft und der Bodennutzung seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor (anhand von Katastern und Ortsnamen), aber auch die erhaltene ländliche Bausubstanz, die die Identität dieser Gegend ausmacht. Amandine Sanchez (Conservatoire d’Espaces Naturels) wird Sie bei der Beobachtung von Fauna und Flora begleiten: Sie hat tausend Anekdoten über die hier vorkommenden Arten parat und wird diese auf fröhliche und pädagogische Art und Weise weitergeben! Wanderschuhe werden empfohlen. Reservierung erforderlich (wird bei schlechtem Wetter abgesagt). Picknick entlang der Strecke (Wasser und Snacks mitbringen).

