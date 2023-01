récital église réformée Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

récital église réformée, 18 février 2023, Châtellerault. récital Samedi 18 février, 17h00 église réformée

participation libre

chorale malgache TALIO église réformée 1 rue adrienne duchemin Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Chorale malgache TALIO de Poitiers

chants et cantiques en malgache et en français.

suivi d’un pot de l’amitié.

