CONCERT NOËL DE PARTAGE Eglise Réding, 7 janvier 2024, Réding.

Réding,Moselle

Ce concert est organisé par la chorale Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Au programme : Chansons issues de la variété française « Les années souvenirs » et chansons d’ailleurs de tous horizons avec la participation de M. Hervé Schabath, talentueux organiste.

Un panier circulera à l’entracte et les dons récoltés seront entièrement reversés à l’APEI, Association des parents et personnes avec handicap et leurs amis de la région de Sarrebourg.. Tout public

Dimanche 2024-01-07 15:00:00 fin : 2024-01-07 17:00:00. 0 EUR.

Eglise

Réding 57445 Moselle Grand Est



This concert is organized by the Saint-Pierre-et-Saint-Paul choir.

On the program: French variety songs « Les années souvenirs » and songs from all over the world, with the participation of talented organist Mr. Hervé Schabath.

A basket will be distributed at the interval, and all donations will be donated to the APEI, Association des parents et personnes avec handicap et leurs amis de la région de Sarrebourg.

Este concierto está organizado por el coro de Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

En el programa: canciones de la variété francesa « Les années souvenirs » y canciones de todo el mundo, con la participación del Sr. Hervé Schabath, organista de gran talento.

En el descanso se repartirá una cesta, cuya recaudación se destinará íntegramente a APEI, la Asociación de Padres y Personas con Discapacidad y sus Amigos de la región de Sarrebourg.

Dieses Konzert wird vom Chor Saint-Pierre-et-Saint-Paul organisiert.

Auf dem Programm stehen Lieder aus dem französischen Varieté « Les années souvenirs » und Lieder aus aller Welt.

In der Pause wird ein Korb herumgereicht und die gesammelten Spenden gehen vollständig an die APEI, Association des parents et personnes avec handicap et leurs amis de la région de Sarrebourg (Vereinigung von Eltern und Personen mit Behinderung und ihren Freunden in der Region Saarburg).

