VEILLÉE DE NOËL Eglise Réding, 16 décembre 2023, Réding.

Réding,Moselle

Une veillée de Noël sera animée conjointement par la Chorale St Pierre et St Paul et Père Raja, curé de la communauté de paroisses Ste Agathe. Au programme : Temps de prières et chants de Noël.

L’entrée est gratuite et tout public.. Tout public

Samedi 2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Eglise

Réding 57445 Moselle Grand Est



A Christmas Eve service will be led by the Chorale St Pierre et St Paul and Father Raja, parish priest of the Ste Agathe parish community. On the program: a time of prayer and carols.

Admission is free and open to all.

La Nochebuena estará animada por la Coral St Pierre et St Paul y el Padre Raja, párroco de la comunidad parroquial de Ste Agathe. En el programa: un momento de oración y villancicos.

La entrada es libre y gratuita.

Ein Weihnachtsabend wird gemeinsam vom Chor St Pierre et St Paul und Pater Raja, Pfarrer der Pfarrgemeinde Ste Agathe, gestaltet. Auf dem Programm stehen Gebete und Weihnachtslieder.

Der Eintritt ist frei und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-10-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG