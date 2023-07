Concerts de Ronan PELLEN et Fabrice DENYS-FANTAZIO Eglise puis Chez Sandra Viam, 26 juillet 2023, Viam.

Viam,Corrèze

Deux concerts de Roman PRELLEN et Fabrice DENYS-FANTAZIO proposés à Viam : à 18h00 à ‘église Saint Martin musique baroque concrète et étrusque imaginaire, à 19h00 chez Sandra Rock à l’ancienne

10€, gratuit pour les moins de 12 ans, possibilité de réserver au 06 71 35 25 00.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 20:00:00. .

Eglise puis Chez Sandra

Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Two concerts by Roman PRELLEN and Fabrice DENYS-FANTAZIO in Viam: at 6:00 pm at ‘église Saint Martin musique baroque concrète et étrusque imaginaire, at 7:00 pm at Sandra’s home Rock à l’ancienne

10?, free for children under 12, booking possible on 06 71 35 25 00

Dos conciertos de Roman PRELLEN y Fabrice DENYS-FANTAZIO en Viam: a las 18.00 h en la iglesia Saint Martin musique baroque concrète et étrusque imaginaire, a las 19.00 h en casa de Sandra Rock à l’ancienne

10 ¤, gratis para menores de 12 años, previa reserva en el 06 71 35 25 00

Zwei Konzerte von Roman PRELLEN und Fabrice DENYS-FANTAZIO in Viam: um 18.00 Uhr in der Kirche Saint Martin konkrete Barockmusik und etruskische Imagination, um 19.00 Uhr bei Sandra Rock à l’ancienne

10?, Kinder unter 12 Jahren frei, Reservierung unter 06 71 35 25 00 möglich

