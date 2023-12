Concert de Noël Eglise Pruines, 1 décembre 2023, Pruines.

Pruines,Aveyron

Concert donné par les chorales Mélodica de Rodez et Yakachanter de Taurines sous la direction de Pierre Laurent. Pour un Noël « en chantant »..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Eglise

Pruines 12320 Aveyron Occitanie



Concert by the Mélodica choir from Rodez and the Yakachanter choir from Taurines, conducted by Pierre Laurent. For a Christmas « en chantant ».

Concierto ofrecido por el coro Mélodica de Rodez y el coro Yakachanter de Taurines, dirigidos por Pierre Laurent. Una Navidad de canto.

Konzert der Chöre Mélodica aus Rodez und Yakachanter aus Taurines unter der Leitung von Pierre Laurent. Für ein Weihnachtsfest « en chantant ».

