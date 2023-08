Découverte libre d’une église protestante et de ses peintures murales du XVIe siècle Église protestante Weiterswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Weiterswiller Découverte libre d’une église protestante et de ses peintures murales du XVIe siècle Église protestante Weiterswiller, 16 septembre 2023, Weiterswiller. Découverte libre d’une église protestante et de ses peintures murales du XVIe siècle 16 et 17 septembre Église protestante entrée libre Visite libre de l’église historique. Église protestante Rue Principale, 67340 Weiterswiller Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est L’église, fondée vers 1100, fut remaniée à plusieurs reprises. Elle conserve un ancien ossuaire (vers 1500), des peintures murales du XVIe siècle, et quelques dalles funéraires des Fleckenstein. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 COMMUNE WEITERSWILLER Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Weiterswiller Autres Lieu Église protestante Adresse Rue Principale, 67340 Weiterswiller Ville Weiterswiller Departement Bas-Rhin Lieu Ville Église protestante Weiterswiller latitude longitude 48.853931;7.41235

