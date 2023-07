Visite guidée du temple Église Protestante Unie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée du temple Église Protestante Unie Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée du temple Samedi 16 septembre, 09h00 Église Protestante Unie Joyau de l’architecture protestante, le temple est construit à la fin du 19e siècle par l’architecte amiénois J.-J. Schulthers. La direction des travaux est menée par Auguste Dupire-Deschamps, qui sera l’architecte quelques années plus tard de l’église Saint-Jean-Baptiste de Roubaix. Dès son origine, le temple abrite un orgue remarquable. Église Protestante Unie 29 rue des Arts – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 Édifié en 1870, le temple de la rue des Arts est l’un plus beaux temples protestants de la région. Son intérieur lambrissé, très sobre est propice au recueillement. Son petit orgue baroque et son acoustique exceptionnelle sont très prisés des mélomanes. Métro (ligne 2) : arrêt Roubaix Charles de Gaulle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00 Orgue de tribune © V. Lenglet Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Église Protestante Unie Adresse 29 rue des Arts - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Église Protestante Unie Roubaix

Église Protestante Unie Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/