Exposition Histoire du protestantisme à Douai:

A la fin du XIXème siècle , l’Eglise de Douai dépend du Pasteur de Valenciennes. Le culte a lieu dans une salle de l’Hôtel de Ville. Un arrêté préfectoral du 08 août 1897 autorise la construction du temple .En 1901 le Temple de l’Eglise Réformée de Douai s’achevait sur un terrain sis au n° 70 rue de l’Hippodrome. Celui-ci sera inauguré le 16 mai 1901. En ce qui concerne la salle paroissiale dite la Gerbe , elle sera inaugurée le 28 avril 1929.

Depuis 2012 l’Eglise protestante réformée s’est unie à l’Eglise protestante Luthérienne pour former , L’Eglise Protestant eUbie du Douaisis.

L’exposition est très complète , des paroissiens présents seront heureux d erépondre à vos questions.

Depuis 2012 l’église protestante réformée s’est unie à l’Eglise protestante Luthérienne et est devenue L’Eglise protestante unie du douaisis..

On y fait les cultes et les cérémonies : Baptêmes , mariages , funérailles.. à proximité e la place du Barlet . Accès handicapé.

