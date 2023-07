Les protestants à Saint-Germain-en-Laye Église protestante unie de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Les protestants à Saint-Germain-en-Laye

Samedi 16 septembre, 09h00

Église protestante unie de Saint-Germain-en-Laye

Entrée libre

Datant du milieu du 19e siècle, le temple de Saint-Germain-en-Laye offre un exemple de l'architecture réformée classique. L'accès au temple permettra de découvrir les lieux, mais aussi l'histoire des protestants à Saint-Germain-en-Laye.

Église protestante unie de Saint-Germain-en-Laye
1-3, avenue des Loges, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
01 34 51 16 03
http://eglisereformee-stgermainenlaye.org

Temple protestant construit au XIXe siècle sur l'emplacement de l'ancienne Venerie royale du château. Domaine de l'EPUdF (Église protestante unie de France) de Saint-Germain-en-Laye.

RER A Saint-Germain-en-Laye

