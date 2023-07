Visite d’un temple protestant bâti en 1834 puis reconstruit en 1898 Eglise protestante unie de Paris Batignolles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite d’un temple protestant bâti en 1834 puis reconstruit en 1898 Eglise protestante unie de Paris Batignolles Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite d’un temple protestant bâti en 1834 puis reconstruit en 1898 16 et 17 septembre Eglise protestante unie de Paris Batignolles Entrée libre Un premier édifice a été bâti en 1834 mais il a été reconstruit en 1898. Le temple actuel ainsi que le grand orgue, que l’on peut voir et écouter encore aujourd’hui, datent donc de 1898. Votre parcours sera jalonné de panneaux explicatifs et des bénévoles pourront répondre à vos questions sur le temple, l’orgue ou encore le protestantisme. Eglise protestante unie de Paris Batignolles 44 boulevard des Batignolles 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Île-de-France 01 43 87 69 49 https://www.egliseprotestantebatignolles.org/ Temple protestant bâti en 1834 puis reconstruit en 1898 Métro ligne 2 Rome ou ligne 13 Place de Clichy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

