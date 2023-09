Visite libre de l’église protestante Église Protestante Soultz-sous-Forêts, 17 septembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

Visitez cette église de la fin du XVe siècle ainsi que les pierres tombales des Fleckenstein.

Église Protestante 15 rue des barons de fleckenstein, 67250 Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est L’église protestante, construite à la fin du XVe siècle, fut affectée au nouveau culte lors de l’introduction de la Réforme par les barons de Fleckenstein vers 1543. La nef date du XVIIIe siècle. Le clocher est sans doute l’ancien beffroi de la ville et remonte au XVe siècle. Dans le mur sud de l’église, sont encastrées sept dalles funéraires qui recouvraient les sarcophages des Fleckenstein des XIVe et XVIe siècles, mais qui furent martelées et déplacées en 1830.

L’église a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1983. Parking à proximité.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Ville de Soultz-sous-Forêts