Visitez un église protestante aux origines du XIVe siècle

Dimanche 17 septembre, 14h30

Eglise protestante

A l’occasion de la visite de l’église protestante dite Principale, une exposition présentera le réformateur Martin Bucer.

Eglise protestante
24, rue Principale, 67300 Schiltigheim
Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est

Ancienne chapelle médiévale, un pilier porte la date de 1368. Elle fut agrandie en 1588, puis en 1764, elle est dotée d'une architecture baroque.

Devenue trop petite en 1660, la chapelle fut agrandie par l’ajout d’un vaste clocher, donnant forme au bâtiment actuel consacré en 1765.

Notez les angelots au-dessus des portails nord et sud. Le Simultaneum est instauré de 1736, sur ordre de Louis XV, à 1899, lors de construction d’une église catholique. La sacristie catholique sera démolie en 1900, lors du retour au seul culte protestant.

À voir :

– son orgue construit en 1800 par Conrad Sauer, successeur du célèbre facteur d’orgues Silbermann. Rénové en 2003/2005, il comporte un grand orgue et un positif de 17 sonorités différentes et de 54 notes chacun, ainsi qu’une pédale de 30 notes et 6 jeux différents.

– les bas-reliefs de son autel

– son cadran solaire (1819) situé sur la façade sud.

Note : la première véritable église, édifiée en 1288, avait pour nom Sainte-Hélène et se trouvait sur l’emplacement du cimetière Sainte-Hélène, près de la place de Haguenau. Parking, ligne bus L3. De plain pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

JM Heintz