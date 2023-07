Participez à la nuit des églises et du patrimoine Église protestante Saint-Laurent Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wasselonne Participez à la nuit des églises et du patrimoine Église protestante Saint-Laurent Wasselonne, 16 septembre 2023, Wasselonne. Participez à la nuit des églises et du patrimoine Samedi 16 septembre, 20h00 Église protestante Saint-Laurent Entrée libre et gratuite « La nuit des églises et du patrimoine » débutera à 20h précises, au son de la clochette. Ensuite, chants, musique, informations historiques, contes et légendes se mêleront !

Le verre de l’amitié est offert à l’issue, par la Mairie de Wasselonne. Église protestante Saint-Laurent 3 rue du Temple, 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 03 88 59 12 00 http://www.wasselonne.fr https://www.facebook.com/officetourisme.wasselonne Le bourg de Wasselonne s’étant développé au début du XVIIIe siècle, il fût décidé, en 1748, d’édifier une nouvelle église afin d’y accueillir les fidèles catholiques et protestants. Chaque confession posa sa première pierre, et l’inauguration de l’église eu lieu le 2 octobre 1757. L’édifice de style baroque, bâti entre 1755 et 1757, abrite un orgue construit en 1745 par Jean-André Silbermann. La municipalité en fit l’acquisition en 1791. L’orgue provient de l’ancien couvent des Dominicains de Guebwiller, d’où il a été transféré au moment de la Révolution. L’orgue a été restauré en 1992. L’église a été rénovée en 2007. Le mobilier comporte d’autres pièces remarquables : boiseries, chaire ornée d’un pélican. L’abandon du simultanéum fût évoqué à maintes reprises, et c’est en 1937 que les catholiques posèrent la première pierre de leur future église. Le 2 juin 1941, ils se réunirent une dernière fois en l’église Saint-Laurent, avant de rejoindre leur nouveau lieu de culte, l’église Saint-Jean-Bosco. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

