Participez à un jeu de piste à la découverte du patrimoine local Eglise protestante Oberbronn, 16 septembre 2023, Oberbronn.

Participez à un jeu de piste à la découverte du patrimoine local 16 et 17 septembre Eglise protestante Matériel (carte, etc.) fourni. Participation gratuite. Petite restauration (café, gâteaux) au presbytère, en face de l’église. En cas d’alerte météo, la manifestation sera annulée.

Equipé d’une carte, retrouvez les éléments et détails architecturaux figurant sur une liste. Ce jeu, accessible à tous, est un bon prétexte pour découvrir le beau village d’Oberbronn. Prenez votre temps, soyez attentifs, ouvrez les yeux, afin de positionner sur la carte le plus d’éléments possibles !

Carte, liste et gommettes sont fournies au départ.

Eglise protestante Rue des Eglises 67110 Oberbronn Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est https://www.facebook.com/paroisseprotestante.oberbronnzinswiller [{« type »: « email », « value »: « jep2023oberbronn@laposte.net »}] L’église protestante d’Oberbronn date du XVe-XIXe siècle. Elle comporte un baptistère, une loge comtale (XVIe siècle) et un remarquable mausolée du comte Ludwig von Sinclair, comte d’Oberbronn et Niederbronn (XVIIIe siècle) et chambellan à la cour de Pologne. Parking à proximité (Parc à cigognes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Paroisse protestante d’Oberbronn-Zinswiller