Les Joyeux Lurons Samedi 11 mars, 16h30 Église protestante du Temple-Neuf | Strasbourg

Participation libre

Heure musicale : « Irish Session »

Église protestante du Temple-Neuf | Strasbourg Place du Temple Neuf, 67000 Strasbourg Krutenau Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

Le Temple Neuf vous accueille pour une « Irish Session » avec l’ensemble Les Joyeux Lurons ! Au programme : les pièces les plus cultes du répertoire traditionnel anglais et irlandais…

Les Joyeux Lurons, c’est Camille Sturm (flûtes et chant), Corentin Caussin (guitare), Tatiana Bechlitch-Szönyi (violon et chant) et Léo Neuville (Bodhran) : quatre musiciens, quatre personnalités aux caractères bien trempés, déterminés, sympathiques et passionnés, qui ont choisi de faire de leur vie une partition. Partageant leur curiosité pour la musique traditionnelle irlandaise, c’est en juillet 2020 qu’ils créent leur groupe, choisissant le nom des Joyeux Lurons. Outre l’amour de la musique traditionnelle celtique, plusieurs atomes crochus les rassemblent : leur formation commune à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg, leurs doubles cursus respectifs, et leur complémentarité autant dans le travail que dans leurs personnalités. Les Joyeux Lurons sont synonymes de bonne humeur et de joie de vivre, leur objectif étant avant tout de partager leur passion pour la musique !



