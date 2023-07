Découvrez la signification des couleurs dans l’église Église protestante du Neuhof-Stockfeld Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Découvrez la signification des couleurs dans l’église Église protestante du Neuhof-Stockfeld Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Découvrez la signification des couleurs dans l’église 16 et 17 septembre Église protestante du Neuhof-Stockfeld Entre libre Découvrez au cours de cette exposition l’importance des couleurs dans les églises chrétiennes. Outils de décoration mais aussi de reperage dans le temps (saison), apprenez en plus sur leurs origines et le sens qu’elles ont aujourd’hui. Église protestante du Neuhof-Stockfeld 36 route d’Altenheim, 67100 Strasbourg Strasbourg 67026 Neuhof Bas-Rhin Grand Est 03 88 79 37 56 https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-du-Neuhof-Stockfeld-Strasbourg-839252266152857 Cette église fut bâtie en 1852 au moment du développement économique et démographique du Sud de Strasbourg.

L’église dispose d’un orgue Wetzel, restauré par Schwenckedel et est dotée de vitraux symboliques de Ott Frères. Bus 24 arrêt Dalis, parking auto à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 NN Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Église protestante du Neuhof-Stockfeld Adresse 36 route d'Altenheim, 67100 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Age max 99 Lieu Ville Église protestante du Neuhof-Stockfeld Strasbourg

Église protestante du Neuhof-Stockfeld Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/