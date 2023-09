Cet évènement est passé Visite de l’Église Protestante de Bourg-la-Reine avec exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme » Église Protestante de Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine Visite de l’Église Protestante de Bourg-la-Reine avec exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme » Église Protestante de Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine, 16 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Visite de l’Église Protestante de Bourg-la-Reine avec exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme » 16 et 17 septembre Église Protestante de Bourg-la-Reine Visite de l’Eglise Protestante Unie de Bourg-la-Reine avec exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme » Vous vous interrogez peut-être sur le protestantisme français ? Cette exposition présente les deux grands réformateurs à l’origine de l’Église Protestante Unie de France, Martin Luther et Jean Calvin, et les principales étapes de leur parcours. Leur recherche du message authentique et original de l’Évangile est aux fondements de la foi protestante. Église Protestante de Bourg-la-Reine 26 rue Ravon 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146 64 24 40 https://protestants.weebly.com RER B – Bourg-la-Reine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 EPUdF Détails Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Autres Lieu Église Protestante de Bourg-la-Reine Adresse 26 rue Ravon 92340 Bourg-la-Reine Ville Bourg-la-Reine Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Église Protestante de Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine latitude longitude 48.779653;2.317417

Église Protestante de Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-la-reine/