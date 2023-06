RÉCITAL D’ORGUE PAR BERNARD FOCCROULLE Eglise priorale Saint-Quirin, 11 juin 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Successivement directeur du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles et du festival d’Aix en Provence, Bernard Foccroulle a une carrière impressionnante. Il propose un récital mêlant des œuvres de Byrd, Muffat, Frescobaldi, Foccroulle et Bach. Le concert est gratuit avec plateau.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. 0 EUR.

Eglise priorale

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Successively director of the Théâtre de la Monnaie in Brussels and the Festival d’Aix en Provence, Bernard Foccroulle has had an impressive career. His recital features works by Byrd, Muffat, Frescobaldi, Foccroulle and Bach. The concert is free with tray.

Sucesivamente director del Théâtre de la Monnaie de Bruselas y del Festival de Aix en Provence, Bernard Foccroulle ha desarrollado una impresionante carrera. Ofrece un recital que combina obras de Byrd, Muffat, Frescobaldi, Foccroulle y Bach. El concierto es gratuito con entrada.

Bernard Foccroulle, der nacheinander Direktor des Théâtre de la Monnaie in Brüssel und des Festivals von Aix en Provence war, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er bietet ein Recital mit Werken von Byrd, Muffat, Frescobaldi, Foccroulle und Bach. Das Konzert ist mit Tablett kostenlos.

