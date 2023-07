Festival Présence de l’Orgue Clicquot Eglise prieurale Souvigny, 6 août 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Le Festival Présence de l’Orgue Clicquot se poursuit dimanche 6 août. Le duo Hélène Cantin au violon et Jean-Luc Perrot à l’orgue offrent un moment baroque d’exception en clôture de la Fête médiévale. Au programme Corrette, Mondonville et Lasceux..

2023-08-06 19:00:00 fin : 2023-08-06 . .

Eglise prieurale

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Présence de l?Orgue Clicquot continues on Sunday August 6. The duo Hélène Cantin on violin and Jean-Luc Perrot on organ offer an exceptional Baroque moment to close the Fête médiévale. On the program: Corrette, Mondonville and Lasceux.

El Festival Présence de l’Orgue Clicquot continúa el domingo 6 de agosto. El dúo formado por Hélène Cantin al violín y Jean-Luc Perrot al órgano ofrece un excepcional momento barroco para clausurar el Festival Medieval. El programa incluye a Corrette, Mondonville y Lasceux.

Das Festival Présence de l’Orgue Clicquot wird am Sonntag, den 6. August fortgesetzt. Das Duo Hélène Cantin an der Violine und Jean-Luc Perrot an der Orgel bietet zum Abschluss des Mittelalterfests einen außergewöhnlichen Barockmoment. Auf dem Programm stehen Corrette, Mondonville und Lasceux.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région