Festival Présence de l’Orgue Clicquot Eglise prieurale Souvigny, 5 août 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Ce festival initié en 2015 pendant la Fête médiévale de Souvigny afin de donner à tous les visiteurs l’occasion d’entendre ce merveilleux orgue de 1783 (MH) et de profiter de la musique en duo dans la fraîcheur sereine de l’église prieurale..

2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 19:45:00. .

Eglise prieurale

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This festival was initiated in 2015 during Souvigny’s medieval festival to give all visitors the opportunity to hear this marvelous 1783 organ (MH) and enjoy duo music in the serene coolness of the priory church.

Este festival se puso en marcha en 2015 durante el Festival Medieval de Souvigny para ofrecer a todos los visitantes la posibilidad de escuchar este maravilloso órgano de 1783 (MH) y disfrutar de la música a dúo en el sereno frescor de la iglesia prioral.

Dieses Festival wurde 2015 während des Mittelalterfests von Souvigny initiiert, um allen Besuchern die Gelegenheit zu geben, diese wunderbare Orgel aus dem Jahr 1783 (MH) zu hören und die Musik im Duett in der heiteren Kühle der Prioratskirche zu genießen.

