Visite guidée Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Savigny-en-Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Savigny-en-Sancerre Visite guidée Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Savigny-en-Sancerre, 17 septembre 2023, Savigny-en-Sancerre. Visite guidée Dimanche 17 septembre, 14h00 Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Visite commentée de l’église Saint-Symphorien et de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance. Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Place de l’Église, 18240 Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 50 90 Église romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle. Ancienne église prieurale dépendante de l’Abbaye royale de Saint-Satur. Portail ouest remarquable avec mascarons. Tour clocher romane. Peinture du XVe siècle sur la voûte du chœur roman. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 mairie de Savigny- en- Sancerre Détails Catégories d’Évènement: Cher, Savigny-en-Sancerre Autres Lieu Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Adresse Place de l'Église, 18240 Savigny-en-Sancerre Ville Savigny-en-Sancerre Departement Cher Lieu Ville Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Savigny-en-Sancerre

Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Savigny-en-Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-en-sancerre/