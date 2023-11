CONCERT CHORALE BEST’HOFF Eglise prieurale Saint-Quirin, 3 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

La chorale Best’Hoff animera l’église prieurale dans le cadre de « Saint-Quirin fête Noël ».. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Eglise prieurale

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



The Best’Hoff choir will perform in the priory church as part of « Saint-Quirin fête Noël ».

El coro Best’Hoff actuará en la iglesia prioral en el marco de la « Saint-Quirin fête Noël ».

Der Chor Best’Hoff wird die Prioratskirche im Rahmen von « Saint-Quirin feiert Weihnachten » musikalisch umrahmen.

