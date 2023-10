CONCERTS DE L’UNION MUSIQUE Eglise Prieurale Saint-Quirin, 2 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

« Saint-Quirin fête Noël » et propose un concert de l’Union Musique, en l’église prieurale.. Tout public

Samedi 2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Eglise Prieurale

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



« Saint-Quirin celebrates Christmas with a concert by Union Musique in the priory church.

« Saint-Quirin celebra la Navidad con un concierto de Union Musique en la iglesia prioral.

« Saint-Quirin feiert Weihnachten » und bietet ein Konzert der Union Musique in der Prioratskirche an.

