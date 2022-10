Balade patrimoine Eglise Pressac Catégories d’évènement: Pressac

Vienne

Balade patrimoine Eglise, 19 novembre 2022, Pressac. Balade patrimoine Samedi 19 novembre, 14h00 Eglise

Gratuit, prévoir voiture et bonnes chaussures, CCVG Pays d’art et d’histoire

Découvrons l’église Saint-Just de Pressac, ses sculptures évoquant le bestiaire roman, son magnifique tabernacle du 18e s. et du miracle eucharistique de 1643. Puis Abzac pour évoquer les ostensions Eglise 86460 Pressac Pressac 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine À Pressac, nous partirons à la découverte de l’église Saint-Just, de ses sculptures évoquant le bestiaire roman, de son magnifique tabernacle du 18e siècle et du miracle eucharistique de 1643. Puis direction Abzac pour évoquer les ostensions, tradition populaire limousine qui consiste à exposer tous les sept ans les reliques de saints aux pèlerins, avec comme moment fort une procession. Abzac fait partie des villages ostensionnaires de Charente Limousine. Ici, la pratique des ostensions est attestée dès le XVIIe siècle autour des reliques des martyrs Lucius et Emerite, offertes en 1669 par le pape Clément IX au duc de Vivonne, propriétaire du château de Serre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T17:30:00+01:00 Béatrice Guyonnet

