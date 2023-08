Visite libre de l’église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-Thil Église Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil, 16 septembre 2023, Précy-sous-Thil.

Visite libre de l’église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-Thil 16 et 17 septembre Église Précy-sous-Thil Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez cette église paroissiale dont la construction remonte au XIIe siècle et qui a subi de nombreux remaniements depuis.

Découvrez son chœur ogival à chevet plat, son clocher couvert d’ardoise et sa peinture de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle.

Plus d’informations sur www.terres-auxois.fr, ou par téléphone au 03 80 64 57 18 ou au 03 80 64 40 97.

Église Précy-sous-Thil Rue de l’église 21390 Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 57 18 [{« link »: « http://www.terres-auxois.fr »}] Église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-Thil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

