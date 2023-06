Visite église de Pouilly les Nonains Église – Pouilly-les-Nonains Pouilly-les-Nonains, 15 septembre 2023, Pouilly-les-Nonains.

Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, c’est un mélange de constructions juxtaposées datant des XIIe, XIVe et XIXe siècles. L’édifice originel est d’art roman. Le choeur dispose de trois remarquables chapitaux. Il est possible aussi d’observer de beaux pilastres au fond de l’abside et les symboles des quatre évangiles à la croisée des transepts. Le maitre autel, doré à l’or fin, est l’oeuvre d’un sculteur, Philippe KAEPPELIN.

Église – Pouilly-les-Nonains Place de l'Eglise 42155 Pouilly les Nonains Pouilly-les-Nonains 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

