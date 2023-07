Concert – Trio à trois cordes Eglise Pontarion, 11 juillet 2023, Pontarion.

Pontarion,Creuse

Mas Musici

Dans le cadre du Festival International de Musique de Chambre, trois jeunes talents Camille Havel, Keika Kawashima et Tobias Moll se retrouvent en Creuse pour vous proposer un programme allant du solo au trio dans un répertoire de la période classique. De la musique des XIXe et XXe siècles à partager dans un cadre favorisant l’écoute au plus proche du son.

Participation libre. Tout public..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 20:30:00. .

Eglise

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival International de Musique de Chambre, three young talents Camille Havel, Keika Kawashima and Tobias Moll come together in Creuse to present a program ranging from solo to trio, with a classical repertoire. Music from the 19th and 20th centuries to share in a setting that encourages listening as close to the sound as possible.

Free admission. Open to all.

Más Música

En el marco del Festival Internacional de Música de Cámara, tres jóvenes músicos de talento -Camille Havel, Keika Kawashima y Tobias Moll- se reúnen en Creuse para ofrecerle un programa que va del solo al trío en un repertorio clásico. Música de los siglos XIX y XX para compartir en un marco que incita a la escucha atenta.

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Mas Musici

Im Rahmen des Internationalen Kammermusikfestivals treffen sich die drei jungen Talente Camille Havel, Keika Kawashima und Tobias Moll in der Creuse, um Ihnen ein Programm vorzustellen, das vom Solo bis zum Trio reicht und ein Repertoire der klassischen Periode umfasst. Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, die Sie in einem Rahmen teilen können, der das Hören aus nächster Nähe zum Klang fördert.

Die Teilnahme ist frei. Für jedes Publikum.

