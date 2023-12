PARLEZ-MOI D’AMOUR – 50e anniversaire de l’Ensemble Eglise Poilly-lez-Gien, 17 novembre 2024, Poilly-lez-Gien.

Poilly-lez-Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 16:00:00

fin : 2024-11-17

ENSEMBLE JACQUES MODERNE.

ENSEMBLE JACQUES MODERNE

Autour des œuvres vocales de

Josquin Desprez, Nicolas Gombert

et Roland de Lassus, l’Ensemble

Jacques Moderne célèbre, la poésie

amoureuse dans ce programme

où se mêlent œuvres sacrées et

chansons profanes.

Les magnifiques poèmes du

Cantique des Cantiques, qui

dateraient du IVe siècle avant

J.-C., forment l’ossature de ce

programme de musique française.

Leur sensualité a inspiré maintes

compositions musicales au cours

des siècles.

En formation « a capella », en

chorale pour les pièces sacrées

ou solistique, pour les chants

profanes, les 11 chanteurs de

l’Ensemble Jacques Moderne et

Joël Suhubiette nous invitent à ce

voyage poétique dans la musique

de la renaissance.

9 EUR.

Eglise

Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



