Plomion Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Plomion (02) Eglise Plomion Plomion, 19 juin 2023, Plomion. Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Plomion (02) Lundi 19 juin, 19h00 Eglise Plomion Entré libre entre 19 et 22 heures Venez découvrir la belle église fortifiée de la commune lors de visites guidées et de chants chorals. Une exposition de vêtements liturgiques et d’objets du culte seront sortis de la sacristie pour l’occasion. Venez nombreux ! Eglise Plomion Pl. de l’Église, 02140 Plomion Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 93 11 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

