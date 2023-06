CONCERT Eglise Plaisir Plaisir Catégorie d’Évènement: Plaisir CONCERT Eglise Plaisir, 11 juin 2023, Plaisir. CONCERT Dimanche 11 juin, 16h30 Eglise L’harmonie de SQY se produit à l’église de Saint-pierre à Plaisir pour la 1ère fois. Au programme, des musiques de films, des musiques populaires et classiques. Entrée gratuite, sur réservation : hsqy@outlook.fr Sortie au chapeau. Venez nombreux ! Eglise place saint pierre , Plaisir Plaisir [{« link »: « mailto:hsqy@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

