Plaisance-du-Touch Découvrez l’orgue Puget et profitez d’un concert dans cette église Église Plaisance-du-Touch, 17 septembre 2023, Plaisance-du-Touch. Découvrez l’orgue Puget et profitez d’un concert dans cette église Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Gratuit. Entrée libre. Découverte de l’orgue installé au XIXe siècle dans l’église Saint-Barthélémy par le facteur Puget. Sur grand écran seront retransmises des images de l’intérieur de l’orgue pour en expliquer le fonctionnement. Un concert, également filmé et retransmis sur l’écran, sera donné ensuite par l’organiste titulaire Christophe Desnier. Église 1 Place de la libération, 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Orgatouch

