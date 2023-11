CONCERT AU PROFIT DE L’ÉGLISE Eglise Plaine-de-Walsch, 14 janvier 2024, Plaine-de-Walsch.

Plaine-de-Walsch,Moselle

Avis aux mélomanes ! Ce concert de la chorale du Brunnenchor est organisé afin de collecter des fonds pour le changement de la chaudière de l’église.. Tout public

Dimanche 2024-01-14 16:00:00 fin : 2024-01-14 18:00:00. .

Eglise

Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est



Attention music lovers! This concert by the Brunnenchor choir is organized to raise funds for the replacement of the church boiler.

¡Atención melómanos! Este concierto del coro Brunnenchor se organiza con el fin de recaudar fondos para la sustitución de la caldera de la iglesia.

Musikliebhaber aufgepasst! Dieses Konzert des Brunnenchors wird veranstaltet, um Geld für den Austausch des Heizkessels in der Kirche zu sammeln.

Mise à jour le 2023-11-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG