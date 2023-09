Concert de UNIO Eglise Pierrefitte-ès-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

Concert de UNIO Vendredi 1 décembre, 20h00 Eglise Gratuit UNIO – Trio vocal – Chants traditionnels et du monde Trois voix nues qui ne font qu'un chant.

Trois identités sonores qui unissent leur différence pour composer ensemble un autre son.

Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, innovation, aventure.

La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions. En s’inspirant de Jean-Pierre Vernant, on pourrait dire : « _Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont._ » Elise Kusmeruck : chant, violon

: chant, violon Armande Ferry-Wilczek : chant

Eglise PIERREFITTE-ES-BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:15:00+01:00

musique trio

