Peyrus Église de Châteaudouble Eglise Peyrus, 16 septembre 2023, Peyrus. Église de Châteaudouble 16 et 17 septembre Eglise Visite libre de l’église de Châteaudouble Eglise Grande rue, 26120 Châteaudouble, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://stmartin-plaine-valence.cef.fr Eglise romane à chevet plat. L’intérieur est bâti sur un plan en forme de croix latine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

