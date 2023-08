Exposition photo : Pensol, tout simplement Eglise Pensol, 29 septembre 2023, Pensol.

Pensol,Haute-Vienne

Venez découvrir les photographies de Pensol, ses paysages, ses monuments, ses habitants, à l’occasion d’une exposition préparée par les photographes de l’association de Nontron « Clic clac Nontron ». Rendez-vous à l’église de Pensol pour la découvrir du 29 septembre jusqu’au 9 octobre ! L’occasion de découvrir Pensol sous un nouvel angle !.

2023-09-29 fin : 2023-10-09 . .

Eglise

Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover photographs of Pensol, its landscapes, monuments and inhabitants, at an exhibition organized by photographers from the Nontron association « Clic clac Nontron ». Visit Pensol church from September 29 to October 9! An opportunity to discover Pensol from a new angle!

Venga a descubrir las fotografías de Pensol, sus paisajes, sus monumentos y sus habitantes, en una exposición organizada por los fotógrafos de la asociación « Clic clac Nontron ». La exposición podrá visitarse en la iglesia de Pensol del 29 de septiembre al 9 de octubre Una ocasión para descubrir Pensol desde un nuevo ángulo

Entdecken Sie die Fotografien von Pensol, seinen Landschaften, Denkmälern und Einwohnern anlässlich einer Ausstellung, die von den Fotografen des Vereins aus Nontron « Clic clac Nontron » vorbereitet wurde. Treffen Sie sich in der Kirche von Pensol, um sie vom 29. September bis zum 9. Oktober zu entdecken! Die Gelegenheit, Pensol aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Ouest Limousin