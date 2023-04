Festival Musique en Sol Eglise Paunat Catégories d’Évènement: Dordogne

Paunat

Festival Musique en Sol Eglise, 13 août 2023, Paunat. Dimanche 13 août – Abbatiale de Paunat à 20h30

« Quatuor de Crémone », « l’art de la fugue » contrepoints, J.S. Bach, L. V. Beethoven, op.32.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . .

Eglise

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, August 13 – Abbey of Paunat at 8:30 pm

« Cremona Quartet », « The art of the fugue » counterpoints, J.S. Bach, L. V. Beethoven, op.32 Domingo 13 de agosto – Abbatiale de Paunat a las 20.30 h

« Cuarteto de Cremona », « El arte de la fuga » contrapuntos, J.S. Bach, L.V. Beethoven, op.32 Sonntag, 13. August – Abteikirche von Paunat um 20:30 Uhr

« Cremona-Quartett », « Die Kunst der Fuge » Kontrapunkte, J.S. Bach, L.V. Beethoven, op.32 Mise à jour le 2023-04-07 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Paunat Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Paunat Departement Dordogne Lieu Ville Eglise Paunat

Eglise Paunat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paunat/

Festival Musique en Sol Eglise 2023-08-13 was last modified: by Festival Musique en Sol Eglise Eglise 13 août 2023 Eglise Paunat

Paunat Dordogne