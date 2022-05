Eglise paroissiale Saint-Romain – Saint Romans (38) Eglise paroissiale de Saint Romans Saint-Romans Catégories d’évènement: Isère

Eglise paroissiale de Saint Romans, le samedi 2 juillet à 20:30

La soirée débutera à 20h30 par un parcours vers la chapelle du calvaire de St Romans avec l’évocahtion de la vie de St Julien Eymard, fondateur de l’ordre des Pères du St Sacrement, puis elle continuera vers 21h par un concert en l’église paroissiale avec la participation du Choeur paroissial st Luc et des groupes “Huit Clos” et “PolyFolie”. La mairie de St Romans interviendra pour une évocation patrimoniale sur l’église paroissiale.

entrée libre, libre participation

Concert de chorales et patrimoine avec le Choeur paroissial Saint-Luc et les groupes “Huit Clos” et “PolyFolie” ainsi que la mairie de St Romans pour l’évocation patrimoniale sur l’église paroissiale. Eglise paroissiale de Saint Romans 38160 Saint Romans Saint-Romans Isère

2022-07-02T20:30:00 2022-07-02T22:30:00

