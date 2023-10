Concert « E la nave va » Eglise paroissiale Saint-Pierre-es-Liens Mollégès, 17 novembre 2023, Mollégès.

Mollégès,Bouches-du-Rhône

Concert de musique sacrée dans l’église de Mollégès..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Eglise paroissiale Saint-Pierre-es-Liens Place de l’église

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert of sacred music in the church of Mollégès.

Concierto de música sacra en la iglesia de Mollégès.

Konzert mit geistlicher Musik in der Kirche von Mollégès.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence