Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église paroissiale de style néo-roman datant des années 1860.

Église paroissiale Saint-Pierre
Le tour de ville, 30330 Cavillargues
Cavillargues 30330 Gard Occitanie

L'église paroissiale Saint-Pierre a été construite en 1866 sur l'emplacement de l'ancienne église romane, dans un style néo-roman.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Gratuit. Entrée libre.

