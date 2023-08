Journées européennes du Patrimoine : l’Église Saint-Pierre Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis, 17 septembre 2023, Athos-Aspis.

Athos-Aspis,Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’église Saint-Pierre d’Athos en compagnie de Pierre Lespiaucq, figure locale passionnée d’histoire médiévale. Il faut fera découvrir cette belle église d’art roman du XIIe siècle, influencée par les courants gothique et renaissance..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 16:00:00. EUR.

Église paroissiale Saint-Pierre

Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the church of Saint-Pierre d’Athos in the company of Pierre Lespiaucq, a local figure with a passion for medieval history. We’ll be taking you on a tour of this beautiful 12th-century Romanesque church, influenced by Gothic and Renaissance styles.

Visite la iglesia de Saint-Pierre d’Athos en compañía de Pierre Lespiaucq, un personaje local apasionado por la historia medieval. Le mostrará esta hermosa iglesia románica del siglo XII, influenciada por los estilos gótico y renacentista.

Besichtigung der Kirche Saint-Pierre d?Athos in Begleitung von Pierre Lespiaucq, einer lokalen Persönlichkeit mit einer Leidenschaft für mittelalterliche Geschichte. Er wird Ihnen diese schöne romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert zeigen, die von den Strömungen der Gotik und der Renaissance beeinflusst wurde.

