Beaufort, de l'histoire et des histoires mises en musique… Samedi 17 septembre, 16h30 Eglise paroissiale de Beaufort 73270 Beaufort-sur-Doron Beaufort Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise baroque remarquable notamment par sa chaire à prêcher classée. Parcours animé par une musicienne professionnelle et une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

RDV devant l’église de Beaufort. Durée 2H.

En cas de mauvais temps, une version à l’abri est prévue.

Renseignements auprès de :

– l’office du tourisme de Beaufort (04 79 38 37 57)

– la guide (06 08 93 91 61)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T16:30:00+02:00

2022-09-17T18:30:00+02:00 Photo Marie Colliot-Thélène

