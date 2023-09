Concert Eglise Pardies, 1 octobre 2023, Pardies.

Pardies,Pyrénées-Atlantiques

l’Association Loustaunauun , vous propose un concert de musiques et voix basques avec le Duo Etxetaburu : Mixel ETXEKOPAR et Jean Kristian GALTXETABURU.

Eglise

Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



the Association Loustaunauun , offers a concert of Basque music and voices with the Etxetaburu Duo: Mixel ETXEKOPAR and Jean Kristian GALTXETABURU

la Asociación Loustaunauun le ofrece un concierto de música y voces vascas con el Dúo Etxetaburu: Mixel ETXEKOPAR y Jean Kristian GALTXETABURU

der Verein Loustaunauun , schlägt Ihnen ein Konzert baskischer Musik und Stimmen mit dem Duo Etxetaburu vor: Mixel ETXEKOPAR und Jean Kristian GALTXETABURU

