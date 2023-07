NUIT DES VEILLEURS A NEUILLY SUR SEINE Eglise orthodoxe ST Matthieu Neuilly-sur-Seine, 25 juin 2023, Neuilly-sur-Seine.

NUIT DES VEILLEURS A NEUILLY SUR SEINE Dimanche 25 juin, 12h00 Eglise orthodoxe ST Matthieu Entrée libre

Pendant la liturgie eucharistique, le prêtre présente les victimes et appelle ses paroissiens à la prière et à l’action.

Au fond de l’église, table avec leurs portraits et leur histoire.

Les paroissiens prennent l’adresse des victimes pour leur envoyer une carte.

Eglise orthodoxe ST Matthieu 158 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T12:00:00+02:00 – 2023-06-25T13:00:00+02:00

Christine Le Meur